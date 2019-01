Sögel. Nach den technischen Problemen mit Routenplanern beim Entsorgen gelber Säcke im nördlichen Emsland hat nun auch ein Missgeschick die Abfuhr in Sögel verzögert: Nach einer Kollision mit einem Straßenbaum lief aus einem Müllfahrzeug Hydrauliköl aus. Der Lkw musste den Einsatz abbrechen.

Die Feuerwehr Sögel war am Montagmittag gegen 13 Uhr unter dem Stichwort „ÖL-Benzin“ zur Straße „Im Tünneken“ in Sögel gerufen worden, wie ein Sprecher der Feuerwehr auf Anfrage mitteilte.

Beim Eintreffen stellten die Feuerwehrleute fest, dass aus einem neuen Müllsammelwagen für Wertstoffsäcke größere Mengen Hydrauliköl ausgelaufen waren, die sich bei regnerischem Wetter auf der Straße und im Seitenraumverteilten. Die Verladeeinrichtung im hinteren Fahrzeugbereich war nach einer Kollision mit einem Straßenbaum beschädigt worden. Der Müllsammelwagen war nicht mehr einsatzbereit und musste aufgrund der Beschädigung abgeschleppt werden.

Müllfahrzeug musste abgeschleppt werden

Die Feuerwehr sicherte die Gefahrenstelle ab und verhinderte das Eindringen des Öls in die Kanalisation. Mit dem Spezialfahrzeug eines örtlichen Umweltservicebetriebes wurde das Hydrauliköl aufgenommen und die Einsatzstelle gereinigt. Der Bauhof der Gemeinde Sögel beseitigte den abgerissenen Stamm des beschädigten Straßenbaumes.





Die Feuerwehr Sögel war rund eine Stunde mit zwei Fahrzeugen und neun Feuerwehrleuten im Einsatz. Die Polizei Sögel war ebenfalls vor Ort.

Wie berichtet, ist seit Jahresbeginn die Firma Remondis für die Abholung der gelben Säcke mit Verpackungsmüll zuständig. An allen bisherigen Abfuhrtagen in diesem Jahr in Papenburg, Lathen, Rhede und auch in der Samtgemeinde Sögel gab es Klagen von Bürgern, dass Säcke zum Teil in größerem Umfang liegengeblieben sind.