Sögel. Am Samstag, 12. Januar 2019, um 19.30 Uhr, sind die „GoodNightFolks“ im Clemenswerther Hof in Sögel zu Gast. Damit kommt der Kulturkreis Clemenswerth nach eigenen Angaben dem ausdrücklichen Wunsch der Konzertbesucher aus 2018 nach, diese Gruppe möglichst bald wieder zu hören.

Die seit 2003 bestehende westfälische vierköpfige Band versteht es, die traditionellen Klänge der irischen Folklore neu zu interpretieren und den persönlichen Einfluss jedes Musikers einzubringen. So teilt es der Veranstalter mit. Auf diese Weise entsteht eine Mischung aus Folk, Rock und Pop, die das Publikum begeistert. Die jungen Musiker zeigen auf der Bühne ihre große Spielfreude. Damit ziehen sie ihre Zuhörer in den Bann. Ihr individuell zusammengestelltes Programm kombiniert klassische irische Folksongs mit mitreißenden Seemannsliedern. Darüber hinaus hört man die Klänge erfolgreicher neuer Songs. Eigenkreationen und spannende Instrumentalstücke runden das Repertoire ab. Karten für die Veranstaltung sind beim Kulturkreis Clemenswerth telefonisch unter 05952/1010 und an der Abendkasse erhältlich. Nichtmitglieder zahlen 12 Euro, Mitglieder 10 Euro und Schüler 8 Euro.