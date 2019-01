dloe Sögel. Auf das sprichwörtlich „Böhmisch Musikantische“ ist bei Musikern aus Tschechien Verlass. Zu hören auch von den Smetana Philharmonikern Prag bei dem vom Kulturkreis Clemenswerth ausgerichteten Neujahrskonzert in der ausverkauften Aula des Hümmling-Gymnasiums in Sögel.

Unter der Führung ihres musikalischen Leiters Hans Richter, einem Urenkel des gleichnamigen, weitaus berühmteren Dirigenten, der im 19. Jahrhundert etliche Ur- und Erstaufführungen der Werke von Johannes Brahms, Richard Wagner oder Anton Bruckner leitete, spielten die etwa vierzig Musiker erfrischend auf. Besonders die tschechischen Komponisten Bedrich Smetana und Antonin Dvorak profitierten davon.

Würdiges Denkmal

Letzterer erschien mit seinem berühmten „Slawischen Tanz Nr. 8“ im Programm. Temperamentvoll, mit überschäumender vitaler Energie, tempo- und akzentreich, mitunter wunderbar sentimental setzten die Böhmen ihrem Nationalheiligen ein würdiges Denkmal. Da sind auch die bisweilen zu hörenden leichten Intonationstrübungen zu verschmerzen.

Als Gäste luden die Tschechen die Mezzosopranistin Denisa Neubarthova und den koreanischen Tenor Dong-Seok Im ein. Dieser glänzte mit hervorragender Textverständlichkeit und konnte stimmlich überzeugen. Wenn auch manchmal leicht kehlig, so zeigte die makellose Höhe und das sonore baritonale Timbre die grundsolide Ausbildung. Spätestens bei seiner zu Herz gehenden Interpretation des beliebten „Wolgaliedes“ aus „Der Zarewitsch“ von Franz Lehar eroberte er das Publikum.

Unvergesslicher musikalischer Moment

Neubarthova hatte es da etwas schwerer. Eigenartig gehemmt klang ihr im Grunde sehr schöner, warmer Mezzo, vornehmlich in den hohen Passagen. Doch setzte die gebürtige Tschechin durchaus musikalische Glanzpunkte. Das sogenannte „Schwipslied“ aus der Operette „Eine Nacht in Venedig“ von Walzerkönig Johann Strauß (Sohn) ist da natürlich eine willkommene Gelegenheit. Auch die Arie der Helene von Jacques Offenbach wurde in der Gestaltung Neubarthovas zum unvergesslichen musikalischen Moment.

Dem 1819 in Köln als Jakob Offenbach geborenen Erfinder der modernen Operette widmeten die Protagonisten den ersten Teil des Konzerts. Zum zweihundertjährigen Jubiläum eröffneten Richter und sein Orchester den Abend mit einer erquickenden Präsentation der Ouvertüre aus „Orphee aux enfers“, hierzulande besser bekannt als „Orpheus in der Unterwelt“, die im populären Gassenhauer, dem „Galop infernal“ oder auch „Höllen-Cancan“ ihren Höhepunkt findet.

Mehrere Zugaben eingefordert

Bereits hier gab es stürmischen Applaus, der sich im Laufe des Abends zu wahren Jubelfontänen entwickelte. Erst recht nach dem schwungvollen „An der schönen blauen Donau“ vom bereits erwähnten Strauß. Mehrere Zugaben wurden eingefordert. Dirigent Richter, der angenehm unaufgeregt durch den Abend moderierte, kokettierte dabei mit der Bemerkung, man könne eigentlich nicht mehr, wäre am Ende der Kräfte. Dies aber nur, um dann mit einem schmissigen Furiant aus „Die verkaufte Braut“ von Bedrich Smetana zu glänzen und das Publikum begeistert zu entlassen.