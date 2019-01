Sögel. Wirklich eilig hatte es Henry am Neujahrstag nicht, im Hümmling-Hospital in Sögel das Licht der Welt zu erblicken. „Pünktlich zum Gong der Tagesschau um 20 Uhr war er da“, berichtet Schwester Edeltraud von Station 3 der Klinik. Damit ist Henry das einzige Baby im nördlichen Emsland, dass an Neujahr zur Welt kam.

Am ersten Tag des Jahres blieb es in Kreißsälen beider Krankenhäuser in Sögel und Papenburg bis zum frühen Abend ruhig. Während sich in der Kanalstadt nichts da-ran änderte, sorgte Henry im wahrsten Sinne des Wortes für Leben in der Hümmlinggemeinde.

Sehr zur Freude der Eltern. Für Marion (31) und Markus Thiel (38) aus Werlte ist es das erste Kind. „Ich kann es noch gar nicht richtig fassen. Die Freude und das Glück sind unbeschreiblich“, teilt der stolze Vater am Mittwochmittag im Gespräch mit unserer Redaktion mit. Und auch Mutter Marion kann verständlicherweise kaum den Blick vom Nachwuchs lassen.

Für die Kamera zeigt sich Henry, der bei der Geburt 3370 Gramm auf die Waage bringt und 52 Zentimeter groß ist, hellwach. „Den ganzen Vormittag hat er entspannt geschlafen. Jetzt ist er ganz Medienprofi“, flachst der Vater.

An der Geburt am Neujahrstag haben die Eltern nichts auszusetzen. „Darüber sind wir überhaupt nicht böse. An Weihnachten wäre es für das Kind nicht so günstig gewesen“, so Mutter Marion.

