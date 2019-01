Beim Workshop „Business Knigge“ am Hümmling-Gymnasium in Sögel erhielten Schüler Einblicke in die Sichtweise von Unternehmensgründern. Foto: Hümmling-Gymnasium

Sögel. Wie präsentiere ich mich in einem Bewerbungsgespräch? Wie trete ich auf und was ist bei der Körpersprache zu beachten? Mit diesen Fragen beschäftigten sich Schüler des Hümmling-Gymnasiums in Sögel während des Workshops „Business Knigge“.