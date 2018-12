Sternsinger aus Sögel tragen Segen in EU-Parlament MEC öffnen

Auch im Bistum Osnabrück sind Anfang Januar wieder die Sternsinger unterwegs, um Spenden für Hilfsprojekte zu sammeln. Foto: Moormann/Archiv

Sögel/Brüssel. 25 Sternsinger aus Deutschland, Österreich, Ungarn, Rumänien, Italien und Belgien werden am Dienstag, 8. Januar, im Europaparlament in Brüssel erwartet. Die deutschen Sternsinger werden unter anderem von vier Jugendlichen aus der katholischen Kirchengemeinde St. Jakobus in Sögel vertreten.