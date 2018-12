helm Spahnharrenstätte. Der Rat der Gemeinde Spahnharrenstätte hat mehrheitlich eine Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und die Gewerbesteuer beschlossen. Damit soll erreicht werden, dass die Gemeinde im Jahr 2019 einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen kann.

Der Abstimmung im Rat ging eine kontroverse Diskussion voraus, in der sich die Mehrheitsfraktion der CDU für die Anhebung aussprach und die UWG diese ablehnte. Letztlich beschloss der Rat bei 6 Ja-Stimmen und drei Nein-Stimmen die Erhöhung.

Zu Beginn der Beratung hatte Benno Boitmann, Kämmerer der Samtgemeinde Sögel, die Gründe für die Anhebung erläutert. „Der Beschluss einer neuen Hebesatzsatzung ist die einzige Möglichkeit einer Gemeinde, um Erträge zu steigern“, hieß es. Die Problematik bestehe darin, dass die Land- und Kreisumlagen jährlich prozentual angehoben würden und der Ausgleich eines Haushaltsdefizits nur durch steigende Erträge ausgeglichen werden könne.

Steuerhebesätze zuletzt im Jahr 2011 geändert

Eigentlich ist Boitmann zufolge, jährlich eine Anpassung um drei Prozent für einen ausgeglichenen und finanzkräftigen Haushalt erforderlich. Die letzte Anhebung in der Gemeinde Spahnharrenstätte erfolgte jedoch im Jahr 2011. Die aktuellen Hebesätze in Höhe von 315 Prozent seien demnach zu niedrig, um den Haushalt weiterhin ausgleichen zu können. Auf der Rangliste der Realsteuerhebesätze für das Emsland liege die Gemeinde Spahnharrenstätte mit 315 Prozent zudem im untersten Bereich.

„Wenn die Hebesätze auf die durchschnittlichen Landeshebesätze angepasst werden, bedeutet dies einen reinen Nettomehrertrag in Höhe von 64.600 Euro für die Gemeinde Spahnharrenstätte“, führte Boitmann weiter aus. Dies könne nur erfolgen, wenn für die Grundsteuer A (landwirtschaftliche Flächen) 341 Prozent, für die Grundsteuer B 360 Prozent und die Gewerbesteuer 347 Prozent erhoben werden. Wirtschaftlich betroffen wären von den 155 Unternehmungen der Gemeinde Spahnharrenstätte allein die sechs Kapitalgesellschaften. Für die übrigen zwei Unternehmen der Daseinsvorsorge, 44 Personengesellschaften und 103 Unternehmen ohne Zahlungspflicht hätte die Anpassung keine Auswirkungen.

UWG hält Steuererhöhung für „absolut kontraproduktiv“

Die UWG-Fraktion teilte bereits vorab in einer Presseerklärung mit, dass sie eine Anhebung der Hebesätze für „absolut kontraproduktiv“ halte. Die UWG beklagt in diesem Zusammenhang eine seit Jahren stagnierende Entwicklung in Spahnharrenstätte. Sie fordert: „Wir müssen die weitere Entwicklung fördern, ortsansässige Firmen halten und den Standort als interessante, eigenständige Gemeinde für Investoren prägen. Eine Erhöhung der Steuern bewirkt genau das Gegenteil.“

Größtes Investitionsvolumen der Geschichte der Gemeinde

Wilfried Meyer (CDU) entgegnete, dass die CDU-Fraktion sich der Verantwortung bewusst sei. Die Gemeinde zahle aber Kreisumlagen, die nach dem Landesdurchschnitt berechnet werden. Der Haushalt für das Jahr 2019 sei zudem von dem größten Investitionsvolumen der Geschichte der Gemeinde – über eine Million Euro – geprägt. Der Schwerpunkt liege dabei im Ausbau der Hauptstraße mit einem Gemeindeanteil in Höhe von 450.000 Euro. Durch Einsparungen bei den Aufwendungen könne ein Ausgleich des zu erwartenden Haushaltsdefizits in Höhe von 60.000 Euro nicht erreicht werden.

Bürgermeister Reinhard Timpker (CDU) betonte: „Diese Anhebung erfolgt mit viel Augenmaß.“ Insgesamt sei festzustellen, dass das Haushaltsjahr 2019 von zukunftsorientierten Entscheidungen und Vorhaben geprägt sei, welche für den Ort Spahnharrenstätte von großer Bedeutung seien. „Verantwortung bedeutet nun mal auch, wenig populäre Entscheidungen zu treffen“, schloss Timpker.

Beschluss über Haushaltsplan vertagt

Der Tagesordnungspunkt über die Beratung und Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2019 verschob der Rat auf Antrag der UWG-Fraktion einstimmig auf die nächste Sitzung. Die UWG-Fraktion beklagte, dass der Haushaltsplan erst drei Tage vor der Sitzung herausgegeben worden sei.