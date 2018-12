Sögel. Die Irish-Folk-Band „Kilkenny Band“ gibt am Sonntag, 30. Dezember, um 19.30 Uhr in der St.-Jakobus-Kirche in Sögel ein Weihnachtskonzert.

Die Band macht somit während ihrer Kirchentour auch in Sögel Halt. Unter dem Motto „On The Track“ hat die „Kilkenny Band“ ein Sonderprogramm zusammengestellt, das sie im Dezember ausschließlich in Kirchen aufführt. Das Motto entstand in Anlehnung an ihre im September erschienene CD „Eisenblarney“, von der einige Lieder in Sögel zu hören sein werden. Im Zusammenhang mit der kleinen Eisenbahn-Anekdote, die zum Namen der CD geführt hat, wird es außerdem einige Songs über Eisenbahnen und über das Reisen geben.

Geschichten und Hintergründe zu den Liedern

Die Musiker um Lead-Sänger Dennis Fehlauer (Bass) und Bandgründer Jascha Kemper (Mandoline, Banjo) werden das Publikum durch das Programm führen und Geschichten und Hintergründe zu den Liedern erzählen. Des Weiteren sind Stephan Niebler (Gitarre, Akkordeon), Gisa Wilfarth (Gesang, Bodhran) und Esther Schnepel (Geige) mit von der Partie.

Die Kilkenny Band verpricht ihren Gästen einen „vielsaitigen“ Konzertabend mit irischer Musik in all ihren Facetten – von der Ballade bis hin zum Instrumentalsolo. Die Gruppe ist in Sögel schon in den vergangenen Jahren im „Hümmlinger Teestübchen“ und auf der diesjährigen Kirmes auf dem Marktplatz aufgetreten.

Zwei Vorverkaufsstellen in Sögel

Die Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro (ermäßigt 12 Euro) und an der Abendkasse 18 Euro (ermäßigt 15 Euro). Kinder bis einschließlich 16 Jahren zahlen 8 Euro. Vorverkaufsstellen sind das Katholische Pfarrbüro St. Jakobus in Sögel und Schreibwaren Lübs am Markt in Sögel. Erhältlich sind die Karten auch per E-Mail-Bestellung an jascha-kemper@web.de. Nähere Informationen gibt es im Internet unter www.kilkenny-band.com.