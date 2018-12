Sögel. Von ihrem Weihnachtsgeld haben die Mitarbeiter der Firma Ten Kate in Sögel 1000 Euro gespendet, um die Kinderhospizarbeit des Sögeler Hospizvereins zu unterstützen. Geschäftsführer Andreas Bruns erklärte sich bereit, „diese gute Idee“ zu unterstützen und erhöhte den Spendenbetrag um weitere 2000 Euro.

Wie Bernd Wahoff von der Mitarbeitervertretung erklärte, haben die Kollegen bereits vor einigen Jahren im Rahmen einer Spendenaktion einen Betrag für ein krebskrankes Kind gespendet, der dann ebenfalls vom Unternehmen aufgestockt wurde.

In diesem Jahr hätten sich die Ten-Kate-Mitarbeiter spontan bereit erklärt, Teile ihres Weihnachtsgeldes der Sögeler Hospiz für die Hospizarbeit mit Kindern zu spenden. Dabei seien 1000 Euro zusammengekommen. Michael Strodt, Vorsitzender des Hospizvereins, und seine Vorstandskolleginnen Maria Kleimann und Valentina Holm zeigten sich bei der Spendenübergabe sehr dankbar, dass sowohl die Mitarbeiter als auch die Unternehmensleitung die Hospizarbeit unterstützen.

Kinder und Angehörige betreuen

Strodt zufolge ist bereits ein Mitarbeiter ausgebildet worden, um betroffene Kinder, die vielfach behindert oder mehrfach behindert sind und deren Angehörige zu betreuen. Dieses Angebot, das teilweise über viele Jahre in Anspruch genommen werde, biete man zusätzlich zur Sterbe- und Trauerbegleitung an und erstrecke sich über weite Teile des Emslandes. Die Sögeler Hospiz kooperiere eng mit der Kinderhospiz Löwenherz in Syke. Hier können laut Strodt betroffene Kinder auch über mehrere Wochen aufgenommen werden, um den Eltern eine Urlaubs- oder Auszeit zu ermöglichen.

Auf Spenden angewiesen

Wie der Vorsitzende weiter erklärte, ist der Verein auf Spenden angewiesen, um die umfassende Ausbildung der Betreuer und die Förderung ihrer Arbeit finanzieren zu können. Dank der Ehrenamtlichkeit des Hospizvereins habe man kaum Verwaltungskosten. Sowohl Ten-Kate-Geschäftsführer Andreas Bruns als auch Betriebsratsvorsitzender Carsten Müller und sein Kollege Bernd Wahoff sowie Verkaufsleiter Frank Hölscher betonten, dass sie sehr angetan seien von der Arbeit des Vereins und gerne den weiteren Ausbau der Kinderhospiz mit ihrer Spende gefördert haben.