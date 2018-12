Sögel. Auf Hochtouren laufen aktuell bei den Narren in Sögel die Vorbereitungen auf den Karneval 2019. Unterstützung erhalten die Karnevalisten dabei vom Wirtschaftsverband (WV)der Hümmlinggemeinde.

Gemeinsam mit dem WV-Vorstand haben sich die Verantwortlichen des Karnevals der Kolpingkapelle Sögel getroffen, um den Ablauf der neuen Session zu besprechen. An allen vier Karnevalssitzungen stellt der Wirtschaftsverband den Elferrat. „Das machen wir gerne“, teilen die Vorstandsmitglieder Anja Deeken-Rickermann, Dirk Vagedes und Peter Moritz mit. „Zeigt es doch sowohl unsere Verbundenheit zu der Kolpingkapelle als auch zu unserem Ort“, so Deeken-Rickermann und fügt augenzwinkernd hinzu. „Im letzten Jahr kam der Elferrat aus Werlte. Jetzt holen wir uns das Zepter zurück.“

Elferrat in gemischter Besetzung

Eine Anfrage bei den Verbandsmitgliedern hat nach Mitteilung der Vorsitzenden verschiedene Mitglieder zusammengeführt. Am ersten Abend stellt der Vorstand des Wirtschaftsverbandes den Elferrat, es folgen Mitglieder aus den Gewerbegebieten Mühlenberg und Püttkesberge gemischt mit der Ortsmitte. Am vierten Abend besteht der Elferrat aus Unternehmerinnen der Gemeinde. „Darauf freue ich mich besonders“, so Deeken-Rickermann.

Wer wird das Prinzenpaar?

Wer allerdings im kommenden Jahr das Prinzenpaar darstellt, ist nach wie vor ein gut behütetes Geheimnis, das erst beim Kappenfest gelüftet werden soll. Karnevalspräsident Johannes Lake und Zeremonienmeister Johannes Mielke freuen sich bereits auf die Sitzungen. „Wir haben wieder eine tolle Mischung an Witz und Unterhaltung zusammenstellen können und freuen uns jetzt schon auf die Probenabende.“

Die Karnevalssitzungen im Clemenswerther Hof finden am 15. und 16. sowie am 22. und 23. Februar statt. Der Eintritt beträgt zwölf Euro.