Nach 60 Jahren ein Klassentreffen in Börger MEC öffnen

60 Jahre nach ihrer Einschulung in die Volksschule Börger trafen sich 22 Abc-Schützen von damals zu einem Wiedersehen. Foto: Rita Kossenjans

gar Börger. Vor 60 Jahren wurden sie zusammen in die katholische Volksschule in Börger eingeschult: Jetzt kamen 22 von den einst 36 Erstklässlern zu einem Wiedersehenstreffen in ihrer Heimatgemeinde zusammen.