Börger. Deutlich sichtbar schreiten in der Ortsmitte von Börger die Arbeiten für den Umbau der ehemaligen Hauptschule in ein neues Gemeinde- und Kulturzentrum voran. Nachdem im Herbst der Schulpadd bereits verlegt wurde, werden aktuell Rohbauarbeiten durchgeführt.

Gemeindedirektor Johannes Müller ist zufrieden mit dem derzeitigen Baufortschritt. „Wir liegen absolut im Zeitplan“, erklärt Müller am Donnerstag im Gespräch mit unserer Redaktion. Gearbeitet wurde auch schon an der Sanierung und dem Umbau des Bestandsgebäudes, das im Frühjahr durchsaniert und umgebaut sein soll. Aktuell finden im Altbau Modernisierungsarbeiten an Heizung und Elektro statt.

„Maurer leisten ganze Arbeit“

Aufgenommen wurden in den vergangenen Tagen zudem im Außenbereich die Arbeiten am Anbau für den neuen Veranstaltungssaal. „Die Sohle wurde gegossen und die Maurer leisten derzeit ganze Arbeit“, berichtet der Gemeindedirektor. Parallel würden aktuell darüber hinaus die letzten Ausschreibungen laufen.

Sowohl im Außenbereich der rund 4000 Quadratmeter großen Fläche als auch im Inneren des aus dem 1930er-Jahre stammenden Gebäudes wird seit Mitte September gearbeitet. Vorgesehen in und an der ehemaligen Hauptschule ist ein Umbau des Bestandsgebäudes, in dem zukünftig unter anderem die Gemeindeverwaltung untergebracht werden soll.

Raum für die Jugendarbeit

Zudem sollen Räume für Vereine der Hümmlinggemeinde zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus ist in westlicher Richtung ein rund 450 Quadratmeter großer Anbau geplant. Hier soll ein etwa 300 Quadratmeter großer Veranstaltungssaal mit einer erhöhten Bühne entstehen. Zudem wird ein Raum für die Jugendarbeit errichtet. Auch ein Abstellraum, Lager, Garderobe und Sanitärbereich ist geplant.

Der Umzug der Verwaltung aus dem bisherigen Gebäude an der Waldstraße soll nach jetzigem Stand im Sommer nächsten Jahres erfolgen. Die Fertigstellung des Anbaus für den neuen Veranstaltungssaal ist mit Abschluss der Gesamtmaßnahme Ende 2019 vorgesehen.

Hoffnung auf weitere Fördergelder

Die Gesamtkosten für den Um- und Anbau am neuen Gemeinde- und Kulturzentrum beziffert die Verwaltung inklusive der Ausstattung auf rund 1,8 Millionen Euro. Fördermittel in Höhe von 600.000 Euro aus dem Programm „Kleinere Städte und Gemeinden“ von Bund und Länder konnten eingeworben werden. Ein weiterer Antrag auf Förderung wurde beim Landkreis eingereicht. Müller: „Hier steht die Antwort noch aus.“

Doch auch wenn keine weiteren Fördergelder mehr fließen und die Gemeinde die verbleibenden Mittel alleine stemmen müsste, ist die Finanzierung nach seinen Worten gesichert. Müller: „Für Börger ist es vom Volumen her das größte Projekt, das jemals gestemmt wurde.“