pm/mpl Sögel. Der Malteser Hümmling hat die Erlöse aus drei Aktionen – insgesamt 2000 Euro – an das Ehepaar Dr. Klaus und Catherine Flohr übergeben. Es ist in der Entwicklungshilfe in einem Hilfsprojekt in Malawi in Afrika tätig.

Das Geld ist in den drei Projekten Pilgern im Namen der Nächstenliebe, durch den Verkauf von „Kunst und Krempel“ in 2018 und bei der kürzlich veranstalteten Blutspende in Werpeloh zusammengekommen, wie der Verein mitteilte. Der Erlös dient dem Hilfsprojekt „Malawi/Afrika“. Bei dem letzten Treffen im Jahr 2017 mit dem Osnabrücker Ehepaar Flohr konnten die Malteser 1000 Euro für die dringend anstehende Anschaffung eines Brutkastens überreichen. Flohr dokumentierte die Verwendung des Geldes mit Bildern. In dem 250-Betten-Distriktkrankenhaus in Malawi ist der Arzt Klaus Flohr für die Geburtshilfe und Gynäkologie zuständig. Catherine Flohr ist Krankenschwester. „Ein großes Problem ist die hohe Sterblichkeit bei Frühgeborenen. Von durchschnittlich acht Geburten je Frau überleben nur fünf Kinder“, sagt Klaus Flohr in der Mitteilung. Malawi sei eines der ärmsten Länder der Welt. Auf einem Drittel der Größe Deutschlands würden 17 Millionen Einwohner leben.

Erschrocken waren die Malteser über die einfache Ausstattung des Krankenhauses. Zur Beatmung lagen bis zu drei Säuglinge auf einem Holzbrett und wurden mit Sauerstoff versorgt. Ein Umbau der ganzen Station ist daher dringend erforderlich und bereits in Planung, berichtete das Ehepaar, das dort noch zwei weitere Jahre verbleiben möchte. Catherine Flohr, Trägerin des Osnabrücker Integrationspreises, und ihr Ehemann Klaus waren bereits Ende 2015 für zwei Jahre nach Malawi gegangen.

„Das Wissen um die Not in Malawi direkt aus erster Hand ist Ansporn für den Malteser Hümmling sich weiter für Hilfe einzusetzen“, so der Ortsbeauftragte Olaf Kruithoff. Der gesamte Führungskreis signalisierte dem Ehepaar weitere Unterstützung und bereitet die kommenden Aktionen vor.