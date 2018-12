Werpeloh. Für einen „zügigen Eingriff in die Wolfspopulation“ hat sich CDU-Landratskandidat Marc-André Burgdorf auf der Jahreshauptversammlung des CDU-Ortsverbandes Werpeloh ausgesprochen. Zum neuen Vorsitzenden des Ortsverbandes wurde Hermann Kuper einstimmig gewählt, der auf Heinz Sandker folgt, der nach mehr als acht Jahren im Amt nicht mehr kandidierte.

Angesichts der Anwesenheit von mindestens einem nachgewiesenen Wolfsrudel im Raum Sögel prognostizierte Burgdorf eine möglicherweise höhere Dunkelziffer als die bisher nachgewiesenen Wolfsbestände in Niedersachsen. Mindestens zehn, möglicherweise zwölf Wölfe seien allein auf dem Hümmling heimisch. Bei einer Reproduktionsrate von 35 Prozent könne sich jeder ausrechnen, dass „wir sehr schnell bei einer Populationsdichte sind, die wir zum Schutz unserer Dörfer und der Nutztiere überhaupt nicht beherrschen können“, wird Burgdorf in einer Mitteilung des Ortsverbandes zitiert. Es müsse daher sehr zügig Regelungen für mögliche Eingriffe in die Population geschaffen werden.

Blick auf Straßen und Radwege im Emsland

Der Landratskandidat rückte während der Versammlung zudem den Breitbandausbau, die Sicherstellung der pflegerischen Versorgung und den Straßenbau im Emsland in den Fokus. Der Bund habe seine Aufgaben gemacht, „die Landesstraßen sind gleichwohl desolat und auch der Landkreis muss an seinem laufenden Sanierungsprogramm festhalten“, sagte Burgdorf mit Blick auf den Zustand der Straßen und Radwege im Emsland.

Kritik an Regionen im südlichen Niedersachsen

„Die erfolgreiche Wirtschaft im Emsland wird sich nicht auf Dauer so stabil nach oben entwickeln. Und wir können nur das ausgeben, was wir gemeinsam erwirtschaften“, mahnte Burgdorf eine verantwortungsvolle Finanz- und Sozialpolitik im Emsland an. „Als Landrat will ich auch dafür sorgen, dass wir Emsländer nicht zum Opfer niedersächsischen Umverteilungstendenzen werden.“ Die Harzregion und Südniedersachsen insgesamt hätten bisher zu wenig aus dem ihnen vom Land zugebilligten Sonderförderstatus gemacht. Das Emsland dagegen habe bewiesen, dass „Fördermittel schnell, effektiv und in zukunftsträchtige Projekte gehen mit Langzeitwirkung für den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft insgesamt“.

Weitere Mittel für Werpeloher Grundschule

Sögels Samtgemeindebürgermeister Günter Wigbers (CDU) kündigte an, dem Samtgemeinderat für die Haushaltsplanung 2019 zusätzliche Mittel für die Grundschulsanierung in Werpeloh vorzuschlagen. Einen besonderen Dank richtete Wigbers an die Führung und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Werpeloh, die daran arbeite, Teilaufgaben des ehemaligen ABC-Zuges aus Bawinkel zu übernehmen.

Der bisherige Vorsitzende Sandker begründete seinen Rückzug damit, das Amt in jüngere Hände übergeben zu wollen. „Ich habe das gern gemacht und viele gute Erfahrungen mit diesem Amt gemacht, jetzt darf auch mal ein anderer ran.“