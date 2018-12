Börger. "12.3.17 Auf unsere Bittschrift an Gräfin Haneken bekommen wir 500 Rubel von ihr geschickt. Streit wegen der Verteilung." Mit dieser Information starten die Schriften von Heinrich Westerhoff, die er in russischer Kriegsgefangenschaft während des Ersten Weltkrieges verfasste. Sein in Börger lebender Sohn Hubert Westerhoff fand diesen Nachlass jetzt im Zuge einer Wohnungsauflösung.

Die fünf auf der Mundart Sütterlin geschriebenen DIN-A-4-Seiten beschäftigen sich mit Vorgängen, die der im Januar 1891 in Spahn geborene Westerhoff in Kriegsgefangenschaft erlebte. Der letzte Eintrag datiert vom 13. August 1918, also wenige Wochen vor Kriegsende, mit den Worten "Nachmittags eine gute Suppe." Die zahlreichen in Tagebuch-Form niedergeschriebenen Informationen erzählen unter anderem auch von der Kälte im Uralvorland, den zahlreichen Märschen, von Verhaftungen und Ermordungen sowie von "Liebesgaben" aus der Heimat.





"Dies wurde irgendwo an der Front im Osten jenseits des Urals geschrieben", berichtet der 77-jährige Sohn im Gespräch mit unserer Redaktion. Seit Vater habe sich freiwillig gemeldet, um dem damaligen Deutschen Kaiserreich während des Ersten Weltkrieges an der Front zu dienen. Dass der gelernte Lehrer damals seine zehn Kinder in der Wohnung in Lathen zurückließ, ist aus heutiger Sicht unvorstellbar. "Wir müssen heute aber bedenken, dass zu Kriegsbeginn in der deutschen Gesellschaft eine unbändige Naivität vorherrschte, was das eigentliche Kriegsgeschehen betrifft. Viele kannten den Schrecken des Krieges nicht", erklärt Westerhoff.

"Mit zwei glatten Beindurchschüssen einigermaßen schadlos" Hubert Westerhoff über den Gesundheitszustand seines Vaters nach dem Ersten Weltkrieg

Dass diese Naivität im Verlauf des Krieges der Realität wich, ist aus den Schriften des Vaters nicht zu erkennen. Der Sohn vermutet, dass darüber geschwiegen wurde. Aus der etwa zweijährigen Kriegsgefangenschaft kehrte Westerhoff nach Angaben des Sohns Ende 1918 "mit zwei glatten Beindurchschüssen einigermaßen schadlos" wieder zurück in die Heimat. Er nahm an der Volksschule in Börgermoor und anschließend in Lathen seine Lehrertätigkeit wieder auf, ehe er auch während des Zweiten Weltkrieges als Soldat an der Front kämpfte und in englische Kriegsgefangenschaft geriet. Auch diese überstand er schadlos und arbeitete nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst wieder als Lehrer und ab 1951 als Rektor an der Volksschule in Lathen, ehe er 80-Jährig 1971 verstarb.



Seinen Kindern habe er von den Erlebnissen der beiden Weltkriege nichts erzählt. "Wie viele andere auch", zeigt sich der Sohn durchaus enttäuscht darüber. Seinen Vater erlebte er als korrekt, gewissenhaft und streng, aber "durchaus den Kindern zugedacht." Von den Schriften aus dem Ersten Weltkrieg berichtete er seinen Kindern ebenso wenig. Erst jetzt, nachdem die Tochter aus der elternlichen Wohnung in Lathen aus gesundheitlichen Gründen auszogen musste und die Auflösung anstand, wurden die historischen Zettel gefunden.

Schriften auf Sütterlin kein Problem

Dass diese auf Sütterlin geschrieben wurden, war für Sohn Hubert kein großes Problem. Der heute 77-Jährige war ebenfalls Lehrer und lange Jahre Leiter der Grundschule in Börger. "Zu meiner Lehrertätigkeit mussten wir den Schülern Sütterlin noch vorstellen. Daher kann ich es gut lesen", erklärt Westerhoff. Also machte er sich eigens an die Übersetzung ins Hochdeutsche. Bei seinen Geschwistern stößt dies ebenfalls auf großes Interesse. Die Frage, ob er durch die Schriften "jenseits des Urals" nun ein anderes Bild von seinem Vater habe, verneint der Börgeraner. "Man muss das alles in Relation zu der damaligen Zeit setzen. An die Erinnerung an meinen Vater ändern die Aufzeichnungen nichts."