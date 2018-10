helm Börger. Beim Sportverein DJK Eintracht Börger wird seit 25 Jahren Basketball gespielt. Das Jubiläum feierte die Abteilung nun mit einem „All-Star-Turnier“, an dem 60 der ehemaligen 250 Basketballspieler teilnahmen.

Einen ganzen Tag war in der neuen Sporthalle in Börger viel los: Aus vielen Teilen Deutschlands reisten ehemalige Spieler des Vereins an, um an dem Turnier mit ihren einstigen Teamkollegen teilzunehmen. „Wir freuen uns sehr über das 25-jährige Jubiläum und sind stolz, eine Basketballabteilung in unserem Sportverein anbieten zu können“, freute sich Jan Heinemann, Vorsitzender des DJK Eintracht Börger.

Neue Halle wird genutzt

Besonders lobenswert sei Heinemann zu folge die Entwicklung von einer Hobbymannschaft zu einer gesamten Abteilung. In diesem Zuge bedankte er sich besonders bei den Abteilungsleitern Andreas Bölle und Hermann Bergmann. Er sehe mit der neuen Sporthalle in Börger auch bessere Trainingsbedingungen für die Basketballer, die in den vergangenen Jahren in Sögel trainiert hätten und sagte ihnen weitere Unterstützung des Vereinsvorstandes zu.

Als Hobbyteam gestartet

Entstanden ist die Basketballabteilung im Mai 1993 durch die Gründer Andreas Bölle, Daniel Klaßen und Daniel Kleine. „Wir saßen damals auf einem Montagabend zusammen bei einem Bier in der alten Sporthalle und hatten die spontane Idee, eine Basketballmannschaft zu gründen“, erinnerte sich der heutige Abteilungsleiter Bölle. Kurzerhand wurde daraus eine Hobbymannschaft mit 12 Spielern.

Zwei Teams aktiv

Bis heute folgten drei Jugendmannschaften, zwei Damenmannschaften und zwei Herrenmannschaften. Aktuell zählt die Basketballabteilung des DJK Eintracht Börger 50 aktive Spieler in einer Herren- und einer Altherrenmannschaft. Die Erste Herren-Mannschaft spielt in der Kreisklasse Nord. Die Altherrenmannschaft wurde in diesem Jahr gegründet und nimmt derzeit an Freundschaftsspielen teil. Einen besonderen Dank sprach Bölle den Sponsoren der aktuellen Saison, Holger Remmers Haustechnik und Auto Sebers aus Börger, aus.