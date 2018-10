Sögel. „Natur in der Stadt – Sögel summt“ - über eine mögliche Förderung eines solchen Vorhabens hat auf der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Niels Gepp von der CDU-Fraktion seine Ratskollegen informiert.

„Dabei geht es vorrangig darum, das innerörtliche Grun bienenfreundlicher zu machen“, erklärte Gepp. Nach seinen Worten gibt es für ein solches Vorhaben eine Förderung vom Land, für die allerdings bis zum 30. November ein Antrag gestellt werden muss. „Deshalb stelle ich das Projekt auch jetzt vor, damit wir im besten Fall in unserer November-Sitzung darüber abstimmen können“, so der Christdemokrat.

Anreize gegen Steingärten

Als Beispiele für eine mögliche Umsetzung des Vorhabens nannte er unter anderem die vermehrte Nutzung von Blumenzwiebeln. Auch eine teilweise Umgestaltung von Rasenflächen zu Blühwiesen wäre denkbar. Ebenso könnten Firmen angesprochen werden, um auf Gewerbeflächen etwas blühen zu lassen. Privaten Hausbesitzern, die bei der Gestaltung ihrer Vorgärten eventuell auf Steingärten setzen, könnten Anreize geboten werden, dies nicht zu machen. „Denen können Schattenbäume geschenkt werden oder als Sichtschutz Vogelhecken“, so Gepp.

Auch Tümpel im Ort sind nach seinen Worten ebenso denkbar wie der vermehrte Einsatz von Obstbäumen oder das Aufstellen von Schleiereulenkästen. „Für die Umsetzung der ganzen Maßnahmen könnte zusätzliches Personal zur Unterstützung des Bauhofes eingestellt werden.“

Land fördert mit 80 Prozent

Die von Gepp skizzierten Möglichkeiten würden sich dem Christdemokraten zufolge auf 568.000 Euro belaufen. „Davon fördert das Land 80 Prozent und weitere 10 Prozent könnten von der Naturschutzstiftung des Landkreises kommen, so dass bei der Gemeinde nur zehn Prozent verbleiben.“

Der Rat nahm die Ausführungen zur Kenntnis und wird sich in den kommenden Wochen in den Fraktionen mit dem Thema beschäftigen. In der November-Sitzung soll darüber abschließend beraten werden.

In Dauerbepflanzung umwandeln

Mit der innerörtlichen Bepflanzung beschäftigte sich auch die CDU/FDP-Gruppe auf ihrer jüngsten Klausurtagung. „Sögel hat schon immer viel Wert auf eine besonders farbenprächtige Bepflanzung der Ortsmitte gelegt. Das Konzept wollen wir noch einmal verbessern“, wird Bürgermeisterin Irmgard Welling in einer Mitteilung zitiert. Bei der Neuordnung der Blumenbeete sollen nach Ansicht der Christdemokraten in diversen Straßen und in der Ortsmitte viele Beete mit Stauden zu einer Dauerbepflanzung umgewandelt werden. An vielen Stellen sollen zudem neu konzipierte Beete zusätzlich mit Sonnenblumen ausgestattet werden. Ziel sei es, dass unterschiedliche Pflanzen vom Frühjahr bis in den Herbst hinein blühen.

