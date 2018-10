Wieder dicht: Über das geschlossene Loch im Mauerwerk der Kapelle in Eisten freuen sich (von links) Wilhelm Tholen, Hans-Gerd Koldemeyer, Bernhard Horstmann und Yvonne Düttmann. Foto: Christian Belling

Eisten. Nur die helle Fugenfarbe zwischen den neu gemauerten Steinen zeugt noch davon, was Ende Juni an der Kapelle in Eisten passiert ist. Ein Lastwagen rammte das Gotteshaus und brachte dabei das Mauerwerk einer Seitenwand teilweise zum Einsturz. Das Loch ist wieder zu. Am Sonntag, 20. Oktober, wird erstmals wieder ein Gottesdienst in der St.-Josef-Kapelle stattfinden.