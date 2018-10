In die Jahre gekommen: An vielen Stellen weist das Waldbad in Sögel einen hohen Sanierungsbedarf auf. Foto: Marina Heller/Archiv

Sögel. Für eine Erneuerung des Waldbades in Sögel müsste die Gemeinde tief in die Tasche greifen. Eine Sanierungsstudie geht von Kosten in Höhe von 4,8 Millionen Euro aus. Dass am Bad etwas gemacht werden muss, darüber besteht im Rat Einigkeit. Offen ist nur, in welcher Form.