Börger. In der Gemeinde Börger soll das Netz an frei zugänglichen Defibrillatoren weiter ausgebaut werden. Einstimmig votierte der Rat der Hümmlinggemeinde auf seiner jüngsten Sitzung dafür, dem Förderverein der Feuerwehr bis zu 5000 Euro für die Anschaffung weiterer AED-Geräte (Defibrillatoren) zukommen zu lassen.

Unter Anwendung eines solchen Gerätes werden Ersthelfer bei Notfällen wie Herz-Kreislauf-Stillstand oder Bewusstlosigkeit unterstützt. An der Volksbank oder auch der neuen Sporthalle gibt es bereits solche Geräte. Um ein flächendeckendes Netz im Ort zu gewährleisten, sollen jetzt vier weitere Defibrillatoren an frei zugänglichen Stellen angebracht werden. „Die Initiatoren haben sich bereits mehrere potenzielle Standorte wie die Reithalle oder das Schützenhaus angesehen“, so Gemeindedirektor Johannes Müller.

Bürgermeister Jürgen Ermes (SPD) bezeichnete das Vorhaben als „absolut sinnvoll, weil es Menschenleben retten kann.“ Wichtig sei nach seinen Worten jedoch, die Menschen mit dem Umgang der Geräte vertraut zu machen.

Schnell am Einsatzort

Unterstützt werden sollen mit den zusätzlichen Defibrillatoren auch die sogenannten „Mobilen Retter“, die entsprechend medizinisch geschult sind und bei lebensbedrohlichen Situationen schnell helfen können. Bei „Mobile Retter“ handelt es sich um eine Smartphone-basierte Alarmierung von Ersthelfern, die den Rettungsdienst in Notfallsituationen ergänzen sollen. In der Zeit zwischen Auftreten des Notfalls und Eintreffen des Rettungsdienstes soll das „Mobile Retter“-System ansetzen. Über die Standortbestimmung im Telefon macht die App den nächsten Retter ausfindig und informiert ihn zeitgleich mit dem Rettungsdienst.

Nimmt er den Einsatz an, navigiert die App den Helfer automatisch zum Ort des Geschehens. Innerhalb von drei bis fünf Minuten soll er vor Ort sein, um bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe zu leisten und so die Überlebenschancen des Patienten zu erhöhen.