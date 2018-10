isp Börger. Bei ungewöhnlich milden Temperaturen hat der Kreislandfrauenverband Aschendorf-Hümmling mit der traditionellen Baumpflanzaktion die Wintersaison eingeleitet. Gepflanzt haben die rund dreißig Teilnehmer einen Birnbaum auf dem Gelände des Heimathauses in Börger.

„Durchschnittlich 70 Jahre alt wird so ein Birnbaum“, erklärte Hanni Sievers, Vorsitzende des Kreislandfrauenverbandes Aschendorf-Hümmling Ortsgruppe Sögel, bevor der Obstbaum in die Erde gelassen wurde. „Ein Apfelbaum wird gerade einmal halb so alt.“ Zudem sei ein Obstbaum laut Jürgen Ermes, Bürgermeister der Gemeinde Börger, ein schönes Zeichen für Nachhaltigkeit. „Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland konnte so sogar über seinen Tod hinaus Kinder mit Birnen beschenken“, sagte der Bürgermeister.

Gute Ess- und Einmachsorte

Gärtner Heinz Hackmann zufolge sei die in Börger gepflanzte Birnensorte „Conference“ eine besonders gute Ess- und Einmachsorte. „Der Baum darf auch nicht zu fest eingepflanzt werden, sondern sollte eher locker stehen“, erklärte Hackmann bevor er den Birnbaum mit einem Kokosseil an einem Pfahl befestigte und den Baum noch etwas für den Herbst beschnitt.

Bei anschließendem Kaffee und Kuchen nutzte Bürgermeister Ermes noch einmal die Möglichkeit den Vereinsmitgliedern von der gut 1164 Jahre alten Gemeinde zu erzählen. „Wir haben aktuell etwa 2800 Einwohner in Börger. Wir arbeiten stets daran, weitere Baugrundstücke zu erschließen, sodass der Ort weiter wachsen kann.“ Besonders stolz zeigte sich Ermes über den neuen Mehrgenerationenspielplatz in der Neubausiedlung sowie über die neue Turnhalle und das kommende Kulturzentrum in der alten Hauptschule. „Wir sind als Gemeinde denke ich sehr gut ausgestattet“, so Ermes.

„Besser kann es im Moment nicht laufen“

Hermann Schmitz, Vorsitzender des Heimatvereins Börger, lobte die Zusammenarbeit unter den Vereinen und mit der Gemeinde. „Es ist wirklich durchweg harmonisch“, so Schmitz. „Besser kann es in Börger im Moment nicht laufen.“ Teilgenommen an der seit vielen Jahren durchgeführten Traditionsveranstaltung haben die Vorstandsmitglieder der insgesamt sieben Vereinsortsgruppen. Jedes Jahr wird ein Baum in einem der Ortschaften gepflanzt. In diesem Jahr war die Samtgemeinde Sögel an der Reihe.