Pflegenachwuchs lernt in Sögel an der Ausbildungspuppe MEC öffnen

Über den Umgang mit der neuen Pflegegruppe informierten sich (von links) Michaela Führs, Sonja Kruithoff, Olaf Kruithoff und Rita Hagenhoff. Foto: Malteser Hümmling

Sögel. In der Geschäftsstelle in Sögel des Malteser Hümmling wird der berufliche Nachwuchs im Pflegebereich seit Kurzem an einer neuen Ausbildungspuppe geschult.