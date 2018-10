Sögel. Zweimal 40 und einmal 25 Jahre: Gleich drei Dienstjubiläen sind an der Außenstelle Sögel der Berufsbildenden Schulen (BBS) Papenburg gefeiert worden.

Die Glückwünsche von Schulleiter Michael Walker nahmen Christine Niermann aus Sögel und die Loruperin Elisabeth Revermann (beide 40 Jahre) sowie Andrea Hülsmann aus Sögel für ihr 25-jähriges Dienstjubiläum entgegen.

Hülsmann absolvierte nach dem Abitur in Papenburg und einer Ausbildung in ländlicher Hauswirtschaft ein Lehramtsstudium in den Fächern Hauswirtschaft und Religion. Nach ihrem Referendariat im Studienseminar Osnabrück trat sie ihre Lehrerstelle an den BBS Papenburg im Bereich Hauswirtschaft und Soziales an und ist dort allem in der Berufseinstiegsschule und Berufsfachschule tätig. Zudem koordiniert sie seit einigen Jahren die Abläufe der Außenstelle in Sögel.

Der unterrichtliche Schwerpunkt von Niermann und Revermann an den BBS Papenburg im Bereich Hauswirtschaft und Soziales ist die Fachpraxis in der Berufseinstiegsschule und den Berufsfachschulklassen. 1994 übernahm Niermann mit einem Beförderungsamt in Papenburg die Verantwortung für den fachpraktischen Unterricht in der damaligen zweijährigen Berufsfachschule Sozialassistenz, Schwerpunkt Sozialpädagogik. In den letzten Jahren ist die Jubilarin ausschließlich am Standort Sögel eingesetzt, wo sie sich für die Gestaltung und Betreuung der Praxisräume verantwortlich zeigt.

2016 übernahm Revermann mit einem Beförderungsamt die Verantwortung für fachpraktische hauswirtschaftliche Unterrichtsinhalte, die Gestaltung und Betreuung der Praxisküchen am Schulstandort Papenburg sowie den Bereich der Inventarisierung. Zurzeit unterrichtet sie in der einjährigen Berufsfachschule Hauswirtschaft und Pflege, Schwerpunkt persönliche Assistenz sowie in der einjährigen Berufsfachschule Hauswirtschaft und Pflege, Schwerpunkt Hauswirtschaft.