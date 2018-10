Einen symbolischen Scheck in Höhe von 5000 Euro überreichte Thomas Schomaker von der Arenberg Meppen GmbH an die Vorstandsmitglieder der Stiftung Kulturkreis Clemenswerth. Foto: Ingrid Cloppenburg

Sögel. Über eine Spende in Höhe von 5000 Euro freut sich die Stiftung Kulturkreis Clemenswerth in Sögel. Auf dem Stiftertreffen in der Aula des Hümmling-Gymnasiums überreichte Thomas Schomaker von der Arenberg Meppen GmbH den symbolischen Scheck.