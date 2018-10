Börger. Die Gemeinde Börger beteiligt sich mit einer Summe von 200.000 Euro an der EWE Netz GmbH. Bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung votierte der Rat der Hümmlinggemeinde während seiner Sitzung am Montagabend mehrheitlich für eine Beteiligung.

Mitte August hatte das Gremium die Entscheidung noch vertagt, da den meisten Ratsmitgliedern Informationen fehlten, um beurteilen zu können, ob eine Beteiligung sinnvoll ist oder nicht. Diese Informationslücke wurde zwischenzeitlich von einem Vertreter des Oldenburger Energieversorgungsunternehmens behoben. „Der CDU hat der Vortrag der EWE sehr überzeugt“, teilte CDU-Fraktionsvorsitzender Ansgar Kossen am Montag mit. Die Christdemokraten hätten nach seinen Worten auch eine größere Summe in die Hand genommen, weil die EWE laut Kossen ein „stabiles Unternehmen“ sei. „Diese kleine Lösung ist aber besser als keine Lösung.“

„Eckpfeiler für schlechtere Zeiten“

Für ihre finanzielle Beteiligung erhalten Kommunen jährlich eine fixe Garantiedividende von 3,57 Prozent bis 2028. „Ein Eckpfeiler für schlechtere Zeiten, für den es sich lohnt einen Kredit aufzunehmen“, so Kossen.

Hermann Wöste von der UWG sprach sich gegen eine Beteiligung aus. „Dadurch erhöht sich die Pro-Kopf-Verschuldung im Ort auf 924 Euro, was weit über dem Landesdurchschnitt liegt.“ SPD-Fraktionsvorsitzender Hans-Hermann Rolfes teilte daraufhin mit, dass vor diesem Hintergrund die Beteiligungssumme bewusst etwas geringer gewählt wurde, um den Haushalt weniger zu belasten.

An der EWE Netz GmbH können sich Kommunen über die „Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG“ (KNN) beteiligen. Über die Beteiligungsgesellschaft können die Kommunen maximal drei Vertreter in den Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung von EWE Netz entsenden und an den Entscheidungen mitwirken.