Musik aus der Zeit zwischen 1600 und 1800 spielt das Ensemble „Neo-Barock“. Foto: Kulturkreis Clemenswerth

Sögel. Am Samstag, 20. Oktober 2018, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 21. Oktober 2018, um 18 Uhr gastiert das Ensemble „Neo-Barock“ im Schloss Clemenswerth in Sögel.