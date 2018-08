Tintype-Portraits fertigte Lichtbildner Ingo Günther (links) von Besuchern des Kunstmarktes an. Foto: Anna Heidtmann

heid Sögel. Der Kunstmarkt „ParkArt“ auf Schloss Clemenswerth in Sögel lockt am Wochenende zum zehnten Mal in Folge zahlreiche Besucher in die Hümmlinggemeinde. Der Markt ist am Sonntag, 12. August 2018, von 10 bis 18 Uhr geöffnet.