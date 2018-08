Kunstmarkt am Sögeler Schloss in „entspannter Atmosphäre“ MEC öffnen

Tintype-Portraits fertigte Lichtbildner Ingo Günther (links) von Besuchern des Kunstmarktes an. Foto: Anna Heidtmann

heid Sögel. Der Kunstmarkt „ParkArt“ auf Schloss Clemenswerth in Sögel hat am Wochenende zum zehnten Mal in Folge zahlreiche Besucher in die Hümmlinggemeinde gelockt. Museumsdirektor Oliver Fok war trotz „platter Füße“ sehr zufrieden mit der Veranstaltung.