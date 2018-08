Pater Edmund bedankt sich bei den Mitarbeitern des Sögeler Bauhofes für das Aufstellen der Altarinsel zur Wallfahrt. Foto: Ingrid Cloppenburg

Sögel. Auf Hochtouren laufen derzeit die Vorbereitungen für die Mariä-Himmelfahrtswallfahrt auf dem Schlossplatz Clemenswerth in Sögel, die am Sonntag, 19. August, stattfindet. So wird bereits der Altar von Mitarbeitern des Bauhofes der Gemeinde aufgebaut. Pater Edmund vom gastgebenden Kapuzinerkloster Clemenswerth weiß bei den Arbeiten alles in guten Händen.