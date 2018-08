Vom Augenoptikermeister Adolf Jelges (Dritter von links) ließen sich (von links) Hubert und Birgit Meiners, Gitta Connemann und Jan Geers das Brillenhandwerk erklären. Foto: Ingrid Cloppenburg

Sögel. Die Anpassung einer Brille ist ein Handwerk, das verstanden sein will. Davon machte sich jetzt die CDU-Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann bei einem Besuch von Uhren-Schmuck-Brillen-Hörsysteme Jelges in Sögel ein Bild. Augenoptikermeister Adolf Jelges zeigte, wie er und seine Kollegen sich gleich in zweierlei Hinsicht ums Auge kümmern.