Zum zehnten Mal findet am kommenden Wochenende der Kunstmarkt „ParkArt“ auf dem Gelände von Schloss Clemenswerth in Sögel statt. Foto: Archiv/Anna Heidtmann

Sögel. In eine große Freilichtgalerie verwandelt sich am kommenden Wochenende, 11. und 12. August, das Emslandmuseum Schloss Clemenswerth in Sögel, wenn der Kunstmarkt „ParkArt“ in seine zehnte Auflage geht.