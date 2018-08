Reh aus Regenrückhaltebecken in Sögel gerettet MEC öffnen

Zu einer Tierrettung wurde am Montagnachmittag die Feuerwehr Sögel gerufen. Symbolfoto: Johannes Kapitza

Sögel. Aus einem Regenrückhaltebecken in der Straße „Im Sande“ in Sögel hat am Montagnachmittag die Feuerwehr ein Reh gerettet.