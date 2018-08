43 Übungsleiter absolvieren C-Lizenz-Lehrgang in Sögel MEC öffnen

43 Teilnehmer haben während eines Grundlehrgangs in der Sportschule Emsland und im Marstall Clemenswerth in Sögel ihre C-Lizenz erworben. Foto: KSB Emsland

Sögel. Ihre C-Lizenz in der Tasche haben 43 Teilnehmer eines Grundlehrgangs in der Sportschule Emsland und im Marstall Clemenswerth in Sögel.