Für eine Restaurierung der Orgel in der St.-Jodocus-Kirche in Börger machen sich stark Organist Alfons Kleine (rechts), die CDU-Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann (Dritte von rechts) sowie der Kirchenvorstand und Pfarrer Karl-Heinz Santel stark. Foto: Christian Belling

bell Börger. Seit knapp 160 Jahren erklingt die Orgel in der St.-Jodocus-Kirche in Börger. Einige Eingriffe musste das Instrument in den vergangenen Jahrzehnten bereits über sich ergehen lassen. Jetzt steht eine umfassende Erneuerung bevor, die noch in diesem Jahr starten soll.