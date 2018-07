Sögel. Es ist soweit: Schüler der Gymnasien aus Meppen, Sögel und Papenburg sind in Richtung England gestartet – genau genommen nach Eastbourne an die Südküste Englands.

Da es für die einwöchige Reise mit den Teilnehmern und Eltern noch viel zu klären gab, hatten der KSB Emsland und die Sportjugend Emsland alle Teilnehmer samt Eltern zur abschließenden Info-Veranstaltung eingeladen. Hier wurden letzte Details besprochen und noch einmal wichtige Hinweise gegeben, um allen den Aufenthalt so angenehm wie möglich werden zu lassen.

Zudem veranstaltete die Sportjugend Emsland zusammen mit Projektleiter Marc Heister von der Jugend-Initiative Emsland Sport des KSB eine Stadt-Rallye für die Teilnehmer. Hierbei lernten die Teilnehmer neben der Stadt Sögel und dem Kreissportbund Emsland bereits einiges über das Reiseziel Eastbourne kennen.

„Wir wollten unbedingt, dass die Kinder sich vor der Fahrt besser kennenlernen und wollten auch den Eltern eine Gelegenheit bieten, um sich vorab einmal auszutauschen“, so Heister.

Insgesamt werden rund 100 Teilnehmer in zwei Fahrten nach England reisen und dort Land und Leute kennenlernen. Die erste Gruppe ist bereits dort. Wenn sie am Samstag, 28. Juli, wiederkommen, startet die zweite Gruppe. Vormittags wird die englische Sprache nach einem speziell entwickelten Sprachprogramm geübt und nachmittags stehen typisch englische Sportarten mit englischen „Coaches“ auf dem Programm. Aber auch ein Tagesausflug nach London wird in der Woche nicht fehlen. Alle Teilnehmer sind in englischen Gastfamilien untergebracht und werden sicher eine erlebnisreiche Fahrt geboten bekommen.