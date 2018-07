Sögel. Eine Installation aus drei Arbeiten des Landschaftskünstlers Joachim Jacob ist noch bis zum 31. Oktober im Außenbereich von Schloss Clemenswerth in Sögel zu sehen.

Nach eigenen Angaben bezieht das Emslandmuseum Schloss Clemenswerth seit 2009 bei seinen Sonderausstellungen der Reihe „ForumFormClemenswerth“ auch die Außenanlage mit ein. Insbesondere die etwa 400 Meter vom Schlossplatz entfernte Teichanlage mit ihren fünf Inseln biete sich hierfür an. In diesem Jahr ist hier eine Installation aus drei Arbeiten des Landschaftskünstlers Joachim Jacob zu betrachten. Unter dem Titel „Natur trifft Barock“ nimmt die Installation nach Mitteilung des Museums sowohl formal als auch inhaltlich auf die barocke Anlage Bezug.

Weidenäste vom Hümmling

Bei der Erstellung der drei Objekte ließ sich Jacob von der Architektursprache des Schlosses inspirieren. „Mir ist es wichtig architektonisch auf den Inseln, am Ende der Sichtachsen, auf die Schlossanlage zu reagieren“, wird der Künstler in der Mitteilung zitiert. Die Arbeiten bestehen aus Weidenästen vom Hümmling. So nimmt Jacob mit der Verwendung von Weidenästen Bezug auf die Natur. Bei seinem Wirken habe der Künstler einen Teil der Weidenäste weiß getüncht, um zum einen die Arbeit wie eine abstrakte Raumzeichnung erscheinen zu lassen und zum anderen eine Fernwirkung zu erzielen. Damit ist sein Werk aus der Entfernung vom Schloss aus zu erkennen und lockt so den Besucher zu den Wasserflächen, von wo er die ausgedehnte Dimension der Jagdsternanlage betrachten kann. Die Arbeiten von Jacob treten laut Museum in einen inhaltlichen und formalen Zusammenhang zur spätbarocken Schlossanlage.

Kunstgespräch am 16. August

Die Installation, die bis zum 31. Oktober zu sehen ist, wird gefördert mit Mitteln der EWE-Stiftung und der emsländischen Sparkassenstiftung. Eine Vernissage findet in Form eines Kunstgespräches mit Joachim Jacob und Museumsdirektor Oliver Fok am Donnerstag, 16. August, um 18.30 Uhr, statt. Interessierte sind hierzu herzlich eingeladen.