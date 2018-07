Diesmal in Sögel: Erneut Stoppelfeld in Flammen MEC öffnen

In der Nähe der Straße Am Hasenfeld in Sögel ist am Donnerstagnachmittag auf einer etwa einen Hektar großen Fläche Stroh, als kurz zuvor gedroschen worden war, in Brand geraten. Foto: Samtgemeinde Sögel/Feuerwehr

br/dgt Sögel/Werlte. Das Einfahren der Getreideernte bleibt wegen der extremen Trockenheit sehr gefährlich: Auch am Donnerstag ist es im nördlichen Emsland zu einem Feuer auf einem Feld gekommen. Diesmal ist frisch gedroschenes Stroh in Sögel in Brand geraten. In Werlte ging ein Mähdrescher in Flammen auf.