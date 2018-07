So romantisch kann der Sommer in Stavern aussehen MEC öffnen

Stavern. Ein Sonnenuntergang hinter einem Kornfeld: So romantisch kann der Sommer in Stavern sein. Unsere Leserin Carina Efken hat das Foto in der Nähe des Schießstands gemacht. Fotos in der Morgen- und Abenddämmerung gehören zu den liebsten Motiven der 29-Jährigen, die in ihrer Freizeit gerne Naturphänomene fotografiert.