Sögel. Am Emslandmuseum Schloss Clemenswerth in Sögel findet am Samstag, 11. August, und Sonntag, 12. August, von jeweils 10 bis 18 Uhr zum nun zehnten Mal der Kunstmarkt „ParkArt“ statt. Darauf weist das Museum in einer Pressemitteilung hin.