Börger. Ein Ausblick auf das bevorstehende Jubiläum, die Wahlen des Vorstandes sowie die Zusammenarbeit mit der Jägerschaft haben im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung des Imkervereins Hümmling im Naturkundehaus Börger gestanden.

In diesem Jahr feiert der Imkerverein sein fünfjähriges Bestehen nach der Neugründung im Jahr 2013. Dabei hat die Imkerei auf dem Hümmling nach Mitteilung des Vereins eine durchaus längere Tradition. Unterlagen würden belegen, dass bereits 1899 ein „Imkerverein Hümmling mit Sitz in Börger“ existierte. Durch strukturelle Veränderungen kam das Vereinsleben jedoch zwischenzeitlich zum Erliegen, sodass sich die Imker anderen Vereinigungen in Nachbargemeinden anschlossen.

240 Bienenvölker

Von den vier verbliebenen Mitgliedern des Imkervereins Sögel wurde am 14. März 2013 der jetzige Imkerverein Hümmling gegründet. Dabei verzeichnete der Verein bereits den Beitritt von 25 Neumitgliedern. Diese Zahl entwickelt sich seitdem positiv, so dass der Verein inzwischen 46 Mitglieder mit rund 240 Bienenvölkern zählt.

Für Jagd und Imkerei begeistern

Während der jetzigen Zusammenkunft ging Vorsitzender Rudi Schmitz sowohl auf die durchgeführten Themenabende und Vereinstreffen, als auch auf die Teilnahme am Pfarrfest und Veranstaltungen mit der Jägergruppe Börger ein. „Die gute Zusammenarbeit mit den Jägern wollen wir auch zukünftig fortsetzen, um mit gemeinsamen Veranstaltungen Kinder, Jugendliche und Erwachsene für naturnahe Hobbies wie die Jagd und die Imkerei zu begeistern“, machte Schmitz deutlich. Er dankte zudem allen, die an der Umsetzung des Imkergrundkurses mit 60 Teilnehmern beteiligt waren.

Im Amt bestätigt

Bei den Wahlen wurden die Vorstandsmitglieder allesamt einstimmig wiedergewählt. Zum Gremium gehören Vorsitzender Rudi Schmitz, stellvertretende Vorsitzende Luise Kröger, Schriftführerin Vanessa Stevens und Kassenwart Konny Kossen. Den Vorstand komplettieren die Beisitzer Hermann Rolfes, Heiner Stevens und Wilhelm Gößling. Zu Kassenprüfern wurden Hermann Hunfeld und Johann Eilers gewählt.