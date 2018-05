Börger. In Börger haben 78 Jungen und Mädchen von der Kindertagesstätte „Speelhus“ sowie des heilpädagogischen Kindergartens das Mini-Sportabzeichen abgelegt. Der Kreissportbund (KSB) unterstützte die Aktion mit dem Bereitstellen von Sportgeräten und Materialien.

Die Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren erwartete nach Angaben des Kreissportbundes ein besonderer Tag im Kindergarten. Zu Beginn verfolgten sie aufmerksam und gespannt eine Bewegungsgeschichte, in der Hoppel und Bürste sich auf den Weg durch den Eichenwald begeben, um den Geburtstag von Frau Eule zu feiern. Im Anschluss absolvierten die Jungen und Mädchen in der Sporthalle die Übungen, die sie zuvor in der Geschichte gehört hatten. Dabei durchliefen sie verschiedene Stationen zu den Grundfertigkeiten Laufen, Rollen, Balancieren und Werfen. Der KSB unterstützte den Kindergarten, in dem er die neu angeschafften Materialien zum Mini-Sportabzeichen kostenlos zur Verfügung stellte. So waren beispielsweise die Handpuppen der Hauptcharaktere ein wesentlicher Bestandteil der anfänglich vorgetragenen Bewegungsgeschichte.

Ein Abzeichen zum Aufbügeln

„Speelhus“-Leiterin Margret Pohlgeers bedankte sich auch für die Unterstützung von zwei Sportabzeichen-Prüfern der DJK Eintracht Börger: „Sie verleihen der Veranstaltung eine ganz besondere Atmosphäre“, stellte Pohlgeers fest. Am Ende des Tages wurden die Kinder mit einer Urkunde sowie einem Abzeichen zum Aufbügeln belohnt.