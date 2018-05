Fußballturniere in Werpeloh am Pfingstwochenende MEC öffnen

Auf dem Sportgelände des SV DJK Werpeloh steht am Pfingstwochenende traditionell Fußball auf dem Programm. Foto: DJK Werpeloh

Werpeloh. Wie in jedem Jahr veranstaltet der SV DJK Werpeloh am 19. und 20. Mai sein Fußballturnier am Pfingstwochenende.