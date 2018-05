Sögel. Im Schrank ihrer Wohnung endete die Flucht einer betrunkenen Autofahrerin in Sögel. Die 36-Jährige hatte sich dort vor der Polizei versteckt – am Ende erfolglos. Zuvor hatten ihr Passanten die Autoschlüssel abgenommen.

Der Sprecher der Polizeiinspektion (PI) Emsland/Grafschaft Bentheim, Dennis Dickebohm, bestätigte am Dienstag auf Nachfrage entsprechende Informationen unserer Redaktion. Demnach hatten am Sonntagabend Beamte der Polizei Sögel sowie aufmerksame Passanten die betrunkene Autofahrerin, die obendrein keinen Führerschein besitzt, aus dem Verkehr gezogen. Die Frau war mit ihrem Pkw, ein Golf Plus, auf der Wahner Straße unterwegs. „Sie hielt am Straßenrand an und machte auf Zeugen einen hilfsbedürftigen Eindruck“, berichtete Dickebohm.

Als die Passanten die Autofahrerin ansprachen, um Hilfe anzubieten, hätten sie festgestellt, dass die 36-Jährige offenbar deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Wie der PI-Sprecher weiter mitteilte, habe sie versucht, wegzufahren und dabei die Zeugen gefährdet.

„Dank des beherzten Eingreifens der Passanten gelang es, der Betrunkenen den Fahrzeugschlüssel abzunehmen und die Weiterfahrt damit zu verhindern“, so Dickebohm weiter. Daraufhin sei die Betrunkene davongelaufen und habe sich in ihrer nahegelegenen Wohnung eingeschlossen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück ließen Beamte der Polizei Sögel die Wohnungstür durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr öffnen. Wie sich bei der Wohnungsdurchsuchung herausstellte, wurde die 36-Jährige in einem Schrank sitzend entdeckt, in dem sie sich versteckt hatte. Im Sögeler Hümmling-Hospital wurde ihr eine Blutprobe entnommen.