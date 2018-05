Ein Auto in Spahnharrenstätte wurde mutwillig zerstört. Symbolfoto: Malte Christians/dpa

Spahnharrenstätte. Ein bislang unbekannter Täter habe am vergangenen Donnerstagabend an der Hauptstraße in Spahnharrenstätte mutwillig eine parkende Mercedes A-Klasse beschädigt, teilte die Polizei am Montag mit.