Klein Berßen: Schwelbrand in Sauna rasch gelöscht MEC öffnen

Mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften rückte die Feuerwehr in Klein Berßen an. Symbolfoto: Michael Gründel

br/gs Klein Berßen. Im Saunabereich eines Hauses am Dorfring in Klein Berßen ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr löschte den Schwelbrand. Die Ursache für das Feuer ist unklar.