19-Jähriger durch Faustschlag in Spahnharrenstätte verletzt MEC öffnen

Der Angreifer soll zwischen 18 und 25 Jahre alt und 1,90 Meter bis 2,00 Meter groß gewesen sein. Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

pm/dgt Spahnharrenstätte. Ein 19-Jähriger ist am frühen Freitagmorgen auf dem Schützenplatz an der Hauptstraße in Spahnharrenstätte von einem bislang unbekannten Angreifer niedergeschlagen und verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.