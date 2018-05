Die Freibadsaison im Sögeler Waldbad startet aufgrund mehrerer Defekte in den Filterbehältern nicht wie ursprünglich geplant an Christi Himmelfahrt. Foto: Katharina Preuth

Sögel. Aufgrund mehrerer Defekte in den Filterbehältern startet die Freibadsaison am Sögeler Waldbad nicht wie ursprünglich geplant an Christi Himmelfahrt 2018.