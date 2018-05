Zum Vorstand des Forums Sögel gehören Hermann Wichmann (von links), Heiner Wellenbrock, Gerlinde Lammers, Bettina Weinreich, Bernd Eggert und Uwe Müller. Foto: Antonius Radke

Sögel. In der Mitgliederversammlung des Forum Sögel nannte der Vorsitzende Bernd Eggert in seinem Rechenschaftsbericht unter anderem die geplanten Vorhaben des Vereins. Einer der Schwerpunkte wird sein, das Fest zum Europäischen Kulturerbe am Sonntag, 3. Juni 2018, zu gestalten.