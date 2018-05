Spahnharrenstätte. Das Festgeschehen beginnt am Himmelfahrtstag, 10. Mai, um 12.30 Uhr mit dem Antreten der Schützen. Die Schützenkapelle St. Johannes Spahnharrenstätte, der Musikverein Vinnen und das Orchester St. Sebastianus Werlte werden die Schützen beim Marsch zur Abholung des neuen Kinderkönigpaares und ihrem Gefolge musikalisch unterstützen.

In diesem Jahr setzte sich beim Kinderkönigsschießen Katharina Steenken als beste Schützin durch, Kinderkönig ist Arne Pülsken. Gemeinsam zieht der Festzug im Anschluss weiter, um das amtierende Königspaar Hans und Ruth Lüttel und ihr Throngefolge abzuholen. Hierzu gehören Anja und Hubert Steenken, Daniela und Andreas Pülsken, Kathi und Christoph Wigbers, Doris und Martin Gebbeken, Silke und Martin Pülsken, Monika und Dieter Steenken, Birgit und Martin Deters, Tanja und Klaus Schrand, Vera und Rainer Stevens, Kerstin und Gerd Stevens, Anne und Christian Kötting sowie Hubert und Kathrin Lager. Nachdem der Festmarsch am Ehrenmal gehalten hat, um hier einen Kranz niederzulegen, führt er weiter, um gegen 15 Uhr beim Schützenplatz einzutreffen.

Am Abend beginnt um 19 Uhr im Festzelt der große Königsball mit der Tanzkapelle „No Tabu“. Ab Mitternacht wird dort mit Spannung die Proklamation des neuen Königs erwartet. Der zweite Festtag startet am Freitag um 9 Uhr mit der Schützenmesse in der St. Johannes Kirche. Um 15 Uhr treten die Schützen in Spahnharrenstätte erneut an, um zur Abholung der neuen Majestäten zu marschieren. Am Abend wird mit den „Happy Tones“ noch einmal beim großen Königsball gefeiert.

