Für die Ausstellung von Bildern der Rastdorferin Elli Runge werben Josef Mescher, Geschäftsstellenleiter der Raiffeisenbank in Sögel (links) und Michael Gerdes. Foto: Raiffeisenbank Sögel

Sögel. Noch bis zum 22. Juli wird die Rastdorferin Elli Runge ihr umfangreiches Bilderwerk in der Raiffeisenbak in Sögel vorstellen. Die großflächigen Bilder beeindrucken nach Angaben des Geldinstituts durch die ausgesuchten Motive und künstlerische Darstellung. Inzwischen ist es die neunte Ausstellung seit dem Neu- und Umbau der Raiffeisenbank am Marktplatz.